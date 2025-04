Schaukäserei im Emmental muss schliessen – ausser es geschieht ein Wunder

Die Käserei Arni steht bald ohne Abnahmevertrag da: Die Freiburger Milchverarbeiterin gibt das Geschäft mit dem Emmentaler AOP komplett auf. sda

Weil die Nachfrage nach Emmentaler Käse zurückgeht, muss die Ausflugskäserei Arni schliessen. Ausser, sie finden einen Nachfolger. Das ist bisher jedoch nicht der Fall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Käserei Arni muss ihre Produktion in drei Wochen einstellen, da der Milchkonzern Cremo sich aus dem Geschäft mit Emmentaler AOP zurückgezogen hat und kein neuer Abnehmer gefunden wurde.

Die Zukunft der Mitarbeitenden sowie des angeschlossenen Dorfladens ist ungewiss.

Bereits produzierte Käse-Laibe müssen noch einige Monate gepflegt werden, bevor die endgültige Schliessung erfolgt. Mehr anzeigen

Die Käserei Arni steht kurz vor dem Ende ihrer Produktion. In etwa drei Wochen wird das beliebte Ausflugsziel am Aussichtspunkt Moosegg seine Tore für immer schliessen. Ähnliches erlebt auch die Schaukäserei Affoltern, welche im Sommer die Produktion einstellen muss.

Grund für die Schliessung: Der Freiburger Milchkonzern Cremo hat sich aus dem Geschäft mit Emmentaler AOP zurückgezogen. Das schreibt die «Berner Zeitung». Dieser Käse hat schon länger Probleme beim Verkauf, was Hersteller wie die Käserei Arni, die nach dem AOP-Standard arbeiten, in Schwierigkeiten bringt.

Die Verantwortlichen der Käserei Arni suchen weiterhin nach einer Lösung für die Nachfolge, doch bislang konnte kein neuer Abnehmer für den Käse gefunden werden, wie Samuel Schenk, Präsident der Käsereigenossenschaft Arni, erklärt. Die definitive Entscheidung falle erst in den nächsten Tagen, so Schenk. Wenn keiner neuen Käse produzierte, bleibe dennoch noch einige Monate Pflegearbeit an den bereits produzierten Käse-Laibe zu verrichten.

Die berufliche Zukunft des Betriebsleiterpaars, der zwei Lernenden und einer Aushilfe im Verkauf ist aktuell noch ungewiss. Dazu kommt noch: Das Ende der Käserei bedroht auch die Existent des einzigen Ladens in Arni, der an die Käserei angeschlossen ist.