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250 Liter Ausgelaufene Milch verschmutzt Bach in Villariaz FR

SDA

4.4.2026 - 10:37

Ausgelaufene Milch verschmutzte einen Bach in Villariaz, Fische starben dabei bis jetzt keine.
Ausgelaufene Milch verschmutzte einen Bach in Villariaz, Fische starben dabei bis jetzt keine.
Keystone

In Villariaz FR wurde ein Bach über mehrere Kilometer mit Milch verunreinigt, nachdem rund 250 Liter aus einem Milchbehälter ausgelaufen waren. Der Verantwortliche wird angezeigt.

Keystone-SDA

04.04.2026, 10:37

04.04.2026, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Villariaz FR verschmutzte Milch über mehrere Kilometer einen Bach.
  • Rund 250 Liter sind versehentlich aus einem Behälter ausgelaufen.
  • Die Polizei ermittelte den 53-jährigen Verantwortlichen, der bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird.
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Milch hat in Villariaz FR einen Bach über mehrere Kilometer verschmutzt. Die Polizei konnte den mutmasslich Verantwortlichen ermitteln: Der 53-jährige Mann erklärte, rund 250 Liter Milch seien versehentlich aus einem Milchbehälter ausgelaufen.

Der 53-Jährige werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mit.

Die Verschmutzung hatte sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignet. Eine Spaziergängerin meldete der Polizei, dass das Wasser des Ruisseau des Nillettes in Villariaz eine milchige Färbung aufwies.

Der ausgerückte Wildhüter stellte fest, dass sich die Verschmutzung mehrere Kilometer flussabwärts erstreckte, wo Milch über eine Sauberwasserleitung ausgelaufen war. Das Ökosystem wurde belastet, laut Polizei starben zumindest vorerst aber noch keine Fische.

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