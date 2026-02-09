  1. Privatkunden
GPS-Pakete für Sabotage? Von der Schweiz ausgelieferter Ukrainer bereitete Anschläge in Deutschland vor

SDA

9.2.2026 - 19:55

Mutmassliche Sabotagevorbereitungen mit GPS-Trackern in Paketen: Das Bundesstrafgericht bestätigte die Auslieferung eines in der Schweiz festgenommenen Ukrainers an Deutschland.. (Symbolbild)
Mutmassliche Sabotagevorbereitungen mit GPS-Trackern in Paketen: Das Bundesstrafgericht bestätigte die Auslieferung eines in der Schweiz festgenommenen Ukrainers an Deutschland.. (Symbolbild)
KEYSTONE/Georgios Kefalas

Geheime Paket-Mission mit GPS-Trackern: Ein mutmasslicher Saboteur soll von der Schweiz aus ein Netzwerk gesteuert haben, um den Güterverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine auszuspionieren – offenbar im Auftrag russischer Dienste.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

09.02.2026, 19:55

09.02.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein von der Schweiz an Deutschland ausgelieferter Ukrainer soll Komplizen angewiesen haben, Pakete mit GPS-Trackern und Autoteilen zu verschicken, um Transportwege zu testen.
  • Die gewonnenen Daten sollten offenbar dazu dienen, später Spreng- oder Brandsätze im Güterverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine einzusetzen.
  • Deutsche Behörden stufen den Beschuldigten in ihrem Haftbefehl als sogenannten «Low-Level-Agenten» ein, der mutmasslich für russische Stellen tätig war.
Mehr anzeigen

Der im Dezember wegen mutmasslich geplanter Sabotageakte von der Schweiz an Deutschland ausgelieferte Ukrainer soll mehreren Personen Anweisungen für den Versand von Paketen mit GPS-Sendern erteilt haben. Dies zeigt ein nun veröffentlichter Entscheid des Bundesstrafgerichts.

Der Ukrainer wurde vergangenen Frühling auf ein Gesuch Deutschlands im Kanton Thurgau festgenommen. Die deutsche Justiz wirft dem Mann vor, sich gegenüber russischen Stellen bereit erklärt zu haben, Sabotageakte zu begehen. Der Mann wurde im Dezember nach Deutschland ausgeliefert. Gegen zwei Komplizen ist dort im Januar Anklage erhoben worden.

Am Montag hat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ihren Entscheid vom Dezember 2025 veröffentlicht, mit dem sie die Beschwerde des Betroffenen gegen die Auslieferung abwies. Daraus geht hervor, dass der Beschuldigte einem Komplizen im März 2025 in der Nähe des Hauptbahnhofs Konstanz/D einen Rucksack mit zwei GPS-Trackern sowie einen Auto-Luftfilter und einen Scheinwerfer übergab.

Über die Nachrichten-App Telegram schickte der Ukrainer dem Komplizen eine Anleitung, wie die Tracker aktiviert werden. Um sie zu testen, ging der Komplize damit spazieren, während der Beschwerdeführer die Funktion auf einer Handy-App kontrollierte.

Vom Kurierpaket zur möglichen Attacke

Auf Telegram-Anweisung des Ukrainers hin schickte der Komplize zwei Pakete mit je einem der GPS-Tracker und jeweils einem Autoteil an den zweiten Komplizen nach Köln/D. Die Adresse hatte der Versender zuvor von einem Unbekannten erhalten. An der Adresse wohnt auch die Lebensgefährtin des Ukrainers, wie aus dem Entscheid weiter hervor geht.

Moskau setzt Amateure ein. Wird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Moskau setzt Amateure einWird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Die Pakete sollte der zweite Komplize Ende März 2025 im Auftrag des Ukrainers über ein privates ukrainisches Post- und Kurierunternehmen an zwei Orte in die Ukraine weiterschicken. Die durch die GPS-Tracker gewonnenen Erkenntnisse sollten dazu dienen, Pakete mit Spreng- und Brandsätzen so zu verschicken, dass sie grösstmöglichen Schaden im Güterverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine verursachen.

Die deutschen Behörden haben den Ukrainer in ihrem Haftbefehl als einen so genannten Low-Level-Agenten bezeichnet, wie aus dem Entscheid des Bundesstrafgerichts hervor geht. Es handelt sich dabei um Personen, die von ausländischen Nachrichtendiensten für relativ einfache Operationen angeworben werden. Deren Enttarnung und Wegfall wird in Kauf genommen, weshalb sie auch Wegwerf-Agenten genannt werden. 

Polen meldet Sabotage gegen Bahnstrecke Richtung Ukraine

Polen meldet Sabotage gegen Bahnstrecke Richtung Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 sind Polen und andere europäische Staaten einer ganzen Serie von Sabotageangriffen, Brandanschlägen und Cyberattacken ausgesetzt.

17.11.2025

Sabotageverdacht. Beschädigte Bahngleise zum Olympia-Start sorgen für Unruhe

SabotageverdachtBeschädigte Bahngleise zum Olympia-Start sorgen für Unruhe

Neue perfide Kreml-Masche. Jetzt schickt Putin Billig-Söldner auf Sabotage-Mission in Europa

Neue perfide Kreml-MascheJetzt schickt Putin Billig-Söldner auf Sabotage-Mission in Europa

Finnland/Estland. Nato stärkt Präsenz in Ostsee nach vermuteter russischer Sabotage

Finnland/EstlandNato stärkt Präsenz in Ostsee nach vermuteter russischer Sabotage

