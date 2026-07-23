Es regnet in der Schweiz nicht weniger – sondern anders. Während heftige Starkregen zunehmen, wird der klassische Landregen seltener. Gerade dieser wäre für Böden, Pflanzen und das Grundwasser besonders wichtig.

Mehrere Menschen sind bei einem heftigen Unwetter am Freitag, 19. Juni, in Zürich verletzt worden.

Meteorologe schlägt Alarm Ausgerechnet die wichtigste Art von Regen wird selten in der Schweiz

Darum geht’s Der klassische Landregen, der Böden und Pflanzen mit Wasser versorgt, wird in der Schweiz immer seltener.

Stattdessen fällt, sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News, Regen immer häufiger in kurzen, heftigen Wolkenbrüchen.

Stattdessen fällt, sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News, Regen immer häufiger in kurzen, heftigen Wolkenbrüchen. Warum das eine Folge des Klimawandels ist – und weshalb Starkregen die zunehmende Trockenheit nicht ausgleichen kann. Zusammenfassung erstellt mit

In der Schweiz wird ausgerechnet jene Art von Regen immer seltener, die Böden und Grundwasser am dringendsten brauchen: der langanhaltende, gleichmässige Landregen. Gleichzeitig nehmen heftige Starkregen zu.

Wie sich das auswirkt, zeigte auch das Unwetter in der Region Zürich am 19. Juni.

Innerhalb kurzer Zeit fielen örtlich enorme Regenmengen. Allein in Zürich-Affoltern fielen 44,1 Millimeter Regen innerhalb einer Stunde, in Waldegg und Sihlbrugg wurden 57 Millimeter gemessen.

Klassischer Landregen wird seltener

«Starkregen ist nicht grundsätzlich schlecht», sagt Michael Eichmann von Meteo News auf Anfrage von blue News. Bei sehr grossen Niederschlagsmengen könne der Boden das Wasser jedoch nicht schnell genug aufnehmen.

Das Wasser fällt in kurzer Zeit so intensiv, dass ein grosser Teil oberflächlich abfliesst und sich in Bächen, Flüssen oder Senken sammelt, statt nachhaltig im Boden zu versickern und das Grundwasser zu speisen. Trotz grosser Regenmengen steht Böden und Pflanzen deshalb oft weniger Wasser zur Verfügung.

«Für Böden, Pflanzen und Grundwasser ist ein gleichmässiger Landregen deshalb deutlich wertvoller als ein Wolkenbruch mit grossen Wassermassen in kurzer Zeit», so der Meteorologe.

Genau das wird jedoch zunehmend zur Herausforderung: «Der klassische Landregen ist heute in der Schweiz immer seltener», sagt Michael Eichmann.

Bei der jährlichen Niederschlagsmenge sei das Muster zwar nicht eindeutig. Auffällig sei jedoch, dass sich die Art des Regens verändert habe: Heute regne es in der Schweiz immer häufiger kurz und heftig.

Darum werden Starkniederschläge heftiger

Der wichtigste Grund für diese Entwicklung ist die Erwärmung der Atmosphäre. Wärmere Luft kann pro Grad Celsius rund 6 bis 7 Prozent mehr Wasserdampf speichern.

Wird diese feuchtwarme Luft in einem Gewitter oder an den Alpen zum Aufsteigen gezwungen, kondensiert der Wasserdampf und fällt als intensiver Regen. Mit steigenden Temperaturen werden Starkniederschläge deshalb heftiger.

Weniger gleichmässiger Landregen, mehr kurze und heftige Wolkenbrüche: So verändert der Klimawandel den Regen in der Schweiz. KEYSTONE

Dass dieser Zusammenhang bereits messbar ist, zeigen die Daten von Meteo Schweiz. Die Intensität der stärksten zehnminütigen Sommerniederschläge hat seit den 1980er-Jahren um 20 Prozent zugenommen.

Auch starke Tagesniederschläge sind seit Beginn der Messungen im Jahr 1901 schweizweit häufiger und intensiver geworden.

Klimaforschende erwarten Verschärfung

Die Schweiz ist von diesen Auswirkungen der Klimaerwärmung besonders betroffen. Seit der vorindustriellen Zeit hat sie sich um rund 3 Grad Celsius erwärmt – deutlich stärker als der globale Durchschnitt.

Dadurch enthält die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit und kann bei entsprechenden Bedingungen grössere Wassermengen in kurzer Zeit freisetzen.

Für die Zukunft erwarten Klimaforschende eine weitere Verschärfung. Bei einer globalen Erwärmung um 3 Grad könnten einstündige Starkniederschläge bis zu 30 Prozent intensiver ausfallen. Ein Starkregenereignis, das heute statistisch alle 50 Jahre auftritt, würde dann etwa doppelt so häufig vorkommen.

Wichtig ist jedoch die Unterscheidung: Dass Starkregen häufiger und intensiver werden, gilt als wissenschaftlich gut belegt. Ob auch Gewitter, Hagel oder Stürme insgesamt häufiger auftreten, ist deutlich weniger klar.

Diese Phänomene hängen von zusätzlichen Faktoren wie Windverhältnissen und atmosphärischer Instabilität ab und lassen sich deshalb schwieriger eindeutig dem Klimawandel zuordnen.

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