«Kriegsgebiet», «Schlachtfeld» Ausländische Medien zerlegen nach Ausschreitungen die Schweiz

Sven Ziegler

1.9.2025

In Lausanne kam es zu massiven Ausschreitungen. 
In Lausanne kam es zu massiven Ausschreitungen. 
Keystone/Cyril Zingaro

Die Krawalle in Lausanne nach dem Tod eines 17-Jährigen beschäftigen längst nicht mehr nur die Schweiz. Internationale Medien sprechen von «Kriegsgebiet» und «Hexenkessel» – und zeigen sich überrascht über die Gewalt im vermeintlich friedlichen Alpenland.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

01.09.2025, 16:55

01.09.2025, 17:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeiverfolgung kommt es in Lausanne zu Krawallen.
  • Internationale Medien berichten von «Kriegsgebiet» und «Migrantenunruhen».
  • Auch in Deutschland, Indien und China wird über die Eskalation in Lausanne berichtet.
Mehr anzeigen

Die heftigen Ausschreitungen in Lausanne nach dem Tod des 17-jährigen Marvin M. haben internationale Aufmerksamkeit erregt. Während in der Schweiz über Polizeigewalt und Rassismus diskutiert wird, zeichnet die ausländische Presse ein Bild von Chaos und Eskalation in einer Stadt, die bislang als friedlich galt.

Die britische «Daily Mail »spricht von einem «Hexenkessel aus Hass, Krawallen und politischen Unruhen». Lausanne, über Jahre hinweg eine «ruhige Nachbarin Europas», sei plötzlich ins Zentrum internationaler Schlagzeilen gerückt. Ein Reporter des Blatts reiste sogar nach Lausanne und sprach mit der Familie des Verstorbenen.

Seine Mutter weist die Vorwürfe entschieden zurück, ihr Sohn sei ein Rollerdieb gewesen: «Mein Sohn war kein Rollerdieb. Er war kein Bandit, er war nicht polizeibekannt», sagte sie.

Zwei Tage lang Ausschreitungen

Andere Medien greifen ähnliche Bilder auf. Die deutsche «Bild» beschreibt, Lausanne verwandle sich nach Sonnenuntergang in ein «Schlachtfeld». Die britische «Sun» spricht gar von einem «Kriegsgebiet», in dem Steine und Molotow-Cocktails fliegen, während die Polizei mit Wasserwerfern reagiert.  

Der Jugendliche Marvin M. hatte am frühen Sonntagmorgen vor einer Woche bei einer Flucht auf einem gestohlenen Roller in einer Tempo-30-Zone die Kontrolle verloren und war tödlich verunglückt.

Noch am selben Tag versammelten sich Jugendliche am Unfallort, errichteten Barrikaden, zündeten Container an und bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern.

Diese reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas, sieben Personen wurden festgenommen. Danach blieb es mehrheitlich ruhig, wohl auch dank erhöhter Polizeipräsenz.

