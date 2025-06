Der Zug in der Stauffacherstrasse. blue Lesereporterin

Polizeieinsatz bei einer Pro-Palästina-Demo im Zentrum von Zürich. Statt am Bahnhof musste die Demonstration in den Bezirk 4 weiterziehen.

Der Zug musste vom Bahnhof in den Bezirk 4 weiterziehen.

Container brennen, die Polizei setzt wohl Wasserwerfer ein. Mehr anzeigen

Bei einer unbewilligten pro-palästinensischen Demonstration ist es am Donnerstagabend in der Stadt Zürich zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein.

Der Ort der Demonstration war vorerst unbekannt. Auf Instagram rief das Palästina Komitee Zürich auf: «All uf Züri». Und: «Shutdown for Palestine.» Die Polizei war am Zürcher Hauptbahnhof am späten Nachmittag mit einem Grossaufgebot präsent, nachdem pro-palästinensische Demonstrantinnen und Demonstranten bereits am Montagabend Gleise in den Bahnhöfen von Genf und Lausanne besetzt hatten.

Bei der unbewilligten Palästina-Demonstration in Zürich kam es zu Ausschreitungen. Bild: sda

Beim Zürcher Hauptbahnhof blieb es vorerst jedoch ruhig. Kurz nach 19.30 Uhr riefen die Organisatoren der Demonstration auf Instagram zur Besammlung im Stadtkreis 4 auf. Danach folgten Aufrufe zum Lochergut und zum Helvetiaplatz - von da zogen die mehreren hundert Demonstrantinnen und Demonstrantinnen weiter in Richtung Stauffacher durch die Stadt.

Die Demonstranten ziehen teilweise vermummt in den Bezirk 4 in Zürich. blue Lesereporterin

Dabei gerieten Polizei und Demonstrantinnen und Demonstranten aneinander. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas ein, die Demonstrierenden zündeten Container und Böller an,