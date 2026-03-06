  1. Privatkunden
Zwei Schwerverletzte in Stans NW Ausser Kontrolle geratenes Auto erfasst Kind (7)

Jan-Niklas Jäger

6.3.2026

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Stans NW mussten der 27-Jährige Fahrer und ein erfasstes Kind ins Spital gebracht werden.
Symbolbild: Keystone

Schwerer Verkehrsunfall in Stans NW: Ein Auto überschlägt sich und kommt erst auf dem Trottoir zur Ruhe. Dort erfasst es ein siebenjähriges Kind. Der Fahrer und das Kind erleiden schwere Verletungen.

Jan-Niklas Jäger

06.03.2026, 17:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Stans NW ist ein Fahrzeug seitlich mit einem anderen Auto kollidiert und hat sich daraufhin mehrmals überschlagen.
  • Erst auf einem angrenzenden Trottoir kam das verunglückte Fahrzeug wieder zum Stillstand.
  • Ein siebenjähriges Kind, das sich auf dem Trottoir befand, und der 27-jährige Fahrer des Unfallwagens mussten mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert werden.
  • Die Kantonspolizei Nidwalden ermittelt.
Mehr anzeigen

Beim Kreisel Länderpark in Stans NW kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden schwer verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind auf dem angrenzenden Trottoir.

Wie «20 Minuten» berichtet, befand sich der 27-jährige Fahrer des Unfallwagens auf dem Weg nach Stans Dorf, als er mit einem in die selbe Richtung fahrenden Auto seitlich zusammenstiess. Dabei wurde der Wagen gegen den Bordstein gestossen.

Fahrzeug überschlug sich mehrmals

Durch den Zusammenstoss überschlug sich das Fahrzeug über eine Unterführung. Erst auf dem angrenzenden Trottoir kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Vorher hatte es ein sieben Jahre altes Kind erfasst.

Tödlicher Unfall im Aargau. Quadfahrer prallt in Kandelaber – Mann (76) stirbt

Der Fahrer des verunglückten Wagens und das Kind mussten mit schweren Verletzungen in ein Spital ausserhalb des Kantons eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei Nidwalden ermittelt nun mithilfe von Expert*innen des Forensischen Instituts Zürich unter Leitung der Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang.

Unfall in Boltigen BE. Töfffahrer (37) gerät auf falsche Spur und prallt in Auto – tot

Unfall in Boltigen BETöfffahrer (37) gerät auf falsche Spur und prallt in Auto – tot

Reitunfall in Ollon VD. Frau (22) wird von Pferd hunderte Meter mitgeschleift – tot

Reitunfall in Ollon VDFrau (22) wird von Pferd hunderte Meter mitgeschleift – tot

