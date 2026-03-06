Beim Kreisel Länderpark in Stans NW kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden schwer verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind auf dem angrenzenden Trottoir.
Wie «20 Minuten» berichtet, befand sich der 27-jährige Fahrer des Unfallwagens auf dem Weg nach Stans Dorf, als er mit einem in die selbe Richtung fahrenden Auto seitlich zusammenstiess. Dabei wurde der Wagen gegen den Bordstein gestossen.
Fahrzeug überschlug sich mehrmals
Durch den Zusammenstoss überschlug sich das Fahrzeug über eine Unterführung. Erst auf dem angrenzenden Trottoir kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Vorher hatte es ein sieben Jahre altes Kind erfasst.
Der Fahrer des verunglückten Wagens und das Kind mussten mit schweren Verletzungen in ein Spital ausserhalb des Kantons eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.
Die Kantonspolizei Nidwalden ermittelt nun mithilfe von Expert*innen des Forensischen Instituts Zürich unter Leitung der Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang.