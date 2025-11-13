Auffahrkollision auf A22Auto bremst im Schönthaltunnel zu spät ab – vier Verletzte
Lea Oetiker
13.11.2025
Bei einer Auffahrkollision im Schönthaltunnel auf der A22 in Richtung Basel sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Der Unfall führte zu einer rund anderthalbstündigen Sperrung des Tunnels.
Im Schönthaltunnel auf der A22 hat sich am Mittwochabend ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos ereignet. Vier Personen wurden dabei verletzt.
Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer kurz vor 16.45 Uhr in Richtung Basel unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm staute. Der Mann bremste zu spät und fuhr mit seinem schwarzen Mercedes ins Heck des vorausfahrenden Wagens. Durch den Aufprall wurde dieser weisse Hyundai in einen grauen BMW geschoben, der wiederum mit einem Mazda kollidierte.
Alle vier Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Der Schönthaltunnel blieb in Fahrtrichtung Basel während rund 90 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.