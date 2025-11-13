  1. Privatkunden
Auffahrkollision auf A22 Auto bremst im Schönthaltunnel zu spät ab – vier Verletzte

Lea Oetiker

13.11.2025

Alle vier Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht werden
Alle vier Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht werden
Basel Landschaft

Bei einer Auffahrkollision im Schönthaltunnel auf der A22 in Richtung Basel sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Der Unfall führte zu einer rund anderthalbstündigen Sperrung des Tunnels.

Lea Oetiker

13.11.2025, 10:30

13.11.2025, 10:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Schönthaltunnel auf der A22 kam es am Mittwochabend zu einer Auffahrkollision mit vier beteiligten Autos.
  • Vier Personen wurden verletzt und in Spitäler gebracht.
  • Der Tunnel blieb in Richtung Basel rund 90 Minuten gesperrt.
Mehr anzeigen

Im Schönthaltunnel auf der A22 hat sich am Mittwochabend ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos ereignet. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer kurz vor 16.45 Uhr in Richtung Basel unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm staute. Der Mann bremste zu spät und fuhr mit seinem schwarzen Mercedes ins Heck des vorausfahrenden Wagens. Durch den Aufprall wurde dieser weisse Hyundai in einen grauen BMW geschoben, der wiederum mit einem Mazda kollidierte.

Alle vier Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Schönthaltunnel blieb in Fahrtrichtung Basel während rund 90 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

