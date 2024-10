Aus unerklärlichen Gründen brannte ein Auto in Uzwil SG komplett aus. Kantonspolizei St. Gallen

Am Mittwochmorgen brennt ein Auto komplett aus. Die Umstände sind nicht bekannt. Ein 32-Jähriger verletzte sich dabei und musste ins Spital gebracht werden.

Am Mittwoch, kurz vor 08:40 Uhr, ist es auf einem Areal im Bereich Neumühle zu einem Autobrand gekommen. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die Feuerwehr konnte den Brand, dessen Ursache unklar ist, rasch löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen ein brennendes Auto auf einem Areal im Bereich Neumühle. Die ausgerückten Rettungskräfte trafen das Auto zwischen mehreren Baucontainern in Vollbrand an. Ebenfalls in der Nähe des Autos befand sich der 32-jährige Fahrzeughalter. Dieser wurde unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Die Feuerwehr konnte den Brand des Autos sowie der Baucontainer rasch löschen. Am Auto entstand Totalschaden. An den Baucontainern entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe.

Die Brandursache ist unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialist/-innen der Kantonspolizei St. Gallen die örtliche Feuerwehr mit rund 16 Angehörigen sowie der Rettungsdienst.