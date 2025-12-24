  1. Privatkunden
In Möhlin AG Auto erfasst Frau im Elektrorollstuhl – Lenker flüchtet

Sven Ziegler

24.12.2025

Die Frau wurde im Elektrorollstuhl angefahren. (Symbolbild)
Die Frau wurde im Elektrorollstuhl angefahren. (Symbolbild)
IMAGO/Michael Gstettenbauer

In Möhlin AG ist eine 83-jährige Frau in ihrem Elektrorollstuhl von einem Auto angefahren worden. Die fahrende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Redaktion blue News

24.12.2025, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 83-jährige Frau wurde in Möhlin mit ihrem Elektrorollstuhl von einem Auto angefahren.
  • Die Fahrerin oder der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne Kontakt aufzunehmen.
  • Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem silbergrauen Personenwagen.
Mehr anzeigen

Am Dienstagabend ist es in Möhlin AG zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Eine 83-jährige Frau war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl auf dem Gehweg bei der Post unterwegs, als sie von einem Auto angefahren wurde.

Die Frau kam von der Post her und fuhr in Richtung der Parkplätze hinter dem Gebäude. Zur gleichen Zeit lenkte eine unbekannte Person einen silbergrauen Personenwagen von der Poststrasse über den Güterumschlagplatz in Richtung Bachstrasse. Dabei kam es zur Kollision mit dem Elektrorollstuhl.

Ohne anzuhalten oder Kontakt mit der Angefahrenen aufzunehmen, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer in unbekannte Richtung vom Unfallort. Am Elektrorollstuhl entstand Sachschaden. Die 83-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich mutmasslich um einen silbergrauen Personenwagen, der im Bereich der Motorhaube beschädigt sein dürfte.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Brugg unter der Telefonnummer 062 835 85 00 oder per E-Mail an Stuetzpunkt.Brugg@kapo.ag.ch zu melden. Hinweise können auch bei jedem anderen Polizeiposten abgegeben werden.

