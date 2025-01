Am Freitagmorgen kollidierte ein Auto mit einem 16-Jährigen. sda

In Neuhausen am Rheinfall SH ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt.

In Neuhausen am Rheinfall SH ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto ist im Bereich eines Fussgängerstreifens mit einem 16-jährigen Fussgänger kollidiert. Der junge Mann wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Spital eingeflogen.

Es ist unklar, ob der Fussgänger zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Fussgängerstreifen unterwegs war, wie Patrick Caprez, Mediensprecher der Schaffhauser Polizei, zu BRK News sagt.

