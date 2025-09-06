  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auto fährt in Menschenmenge Keine Verletzten an Palästina-Demo in Lausanne

Philipp Fischer

6.9.2025

1500 bis 2000 Personen nahmen an der Demonstration teil.
1500 bis 2000 Personen nahmen an der Demonstration teil.
Symbolbild: Keystone

Während einer pro-palästinensischen Demonstration in Lausanne ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten, so die Polizei.

Philipp Fischer

06.09.2025, 21:07

06.09.2025, 22:01

An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Ein Demonstrant sei dabei leicht verletzt worden, hiess es von der Stadtpolizei Lausanne auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie mehrere Medien berichten, soll das Auto um kurz vor 19 Uhr in die Menschenmenge des Demonstrationszuges gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt hielten rund 1500 bis 2000 Menschen auf dem Place Chauderon eine Schweigeminute ab.

Laut den Zeitungen «24 Heures» und «Tribune de Genève» soll das Auto absichtlich in die Menschenmenge gesteuert worden sein.

«Es hätte Tote geben können»

Die Lausanner Polizei teilte mit, dass es keine Verletzten gab. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW handeln. Die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten, so die Polizei weiter. Eine Ambulanz musste den Polizeiangaben zufolge deswegen nicht aufgeboten werden.

Gegenüber «24 heures» erklärt eine Teilnehmerin der Demonstration: «Wir sassen alle ruhig da, als plötzlich ein BMW heranraste und noch beschleunigte, als er auf die Menge zufuhr. Es gab einen Moment der Panik, die Leute rannten davon. Alle waren geschockt, es hätte Tote geben können.»

Meistgelesen

Moser & Schelker lassen die Bühne beben +++ Calum Scott bewegt mit seiner Stimme 20'000 Menschen
Statt «Fake News» soll nun die KI schuld sein
England-Fans verlassen Stadion in Scharen – Presse stürzt sich auf Thomas Tuchel
Maduro warnt USA vor Militär-Konflikt «von grossem Ausmass» +++ Postsendungen in die USA um 80 Prozent eingebrochen
Ukrainische Spezialkräfte zermürben Putins Radarfront