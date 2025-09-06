1500 bis 2000 Personen nahmen an der Demonstration teil. Symbolbild: Keystone

Während einer pro-palästinensischen Demonstration in Lausanne ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten, so die Polizei.

Philipp Fischer

An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Ein Demonstrant sei dabei leicht verletzt worden, hiess es von der Stadtpolizei Lausanne auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie mehrere Medien berichten, soll das Auto um kurz vor 19 Uhr in die Menschenmenge des Demonstrationszuges gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt hielten rund 1500 bis 2000 Menschen auf dem Place Chauderon eine Schweigeminute ab.

Laut den Zeitungen «24 Heures» und «Tribune de Genève» soll das Auto absichtlich in die Menschenmenge gesteuert worden sein.

«Es hätte Tote geben können»

Die Lausanner Polizei teilte mit, dass es keine Verletzten gab. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW handeln. Die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten, so die Polizei weiter. Eine Ambulanz musste den Polizeiangaben zufolge deswegen nicht aufgeboten werden.

Gegenüber «24 heures» erklärt eine Teilnehmerin der Demonstration: «Wir sassen alle ruhig da, als plötzlich ein BMW heranraste und noch beschleunigte, als er auf die Menge zufuhr. Es gab einen Moment der Panik, die Leute rannten davon. Alle waren geschockt, es hätte Tote geben können.»