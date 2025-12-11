  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall auf A5 bei Brügg BE Auto kollidiert mit Betonwand und fängt Feuer – Fahrer stirbt

Dominik Müller

11.12.2025

Die Kantonspolizei Bern klärt derzeit den Unfallhergang.
Die Kantonspolizei Bern klärt derzeit den Unfallhergang.
Symbolbild: Keystone

Am Mittwochabend ist es auf der A5 bei Brügg BE zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Dominik Müller

11.12.2025, 10:57

11.12.2025, 11:02

Am Mittwoch, kurz nach 20.20 Uhr, hat die Kantonspolizei Bern laut einer Mitteilung die Meldung eines Unfalls auf der A5 bei Brügg erhalten. Bei der Verzweigung Brüggmoos fuhr ein Autofahrer demnach durch den Längholztunnel in Richtung Brügg, als er aus noch unbekannten Gründen ausserhalb des Tunnels mit einer Betonwand kollidierte.

Das Auto fing in der Folge Feuer und brannte komplett aus. Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht laut Polizei indes noch aus.

Während den Unfallarbeiten wurde der Längholztunnel in Fahrtrichtung Brügg für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.

