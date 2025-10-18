Auto kollidiert mit Kleinbus – zwei Tote, ein Schwerverletzter

Berner Behörden haben nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten in Attiswil die Ermittlungen aufgenommen. Symbolbild: KEYSTONE

Gestern Nachmittag gab es eine Frontalkollision in Attiswil BE, als ein Auto auf der Gegenfahrbahn in einen Kleinbus raste. Zwei Personen verstarben noch am Unfallort.

Redaktion blue News Philipp Dahm

Am 17. Oktober gegen 16.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern laut eigener Mitteilung ein Unfall in Attiswil gemeldet. Ein Auto sei auf der Umfahrungsstrasse zwischen Wiedlisbach und Solothurn in Richtung Solothurn unterwegs gewesen, als es krachte.

«Aus noch zu klärenden Gründen geriet es im Bereich der Kantonsgrenze auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus», schreibt die Kapo weiter. Das Auto sei nach dem Crash den Abhang hinunter in eine Baumgruppe gerutscht.

Der Lenker des Autos sei eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit worden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen sei der Fahrer noch am Unfallort gestorben. Auch für den Mitfahrer des Kleinbusses kam demnach jede Hilfe zu spät.

Der Lenker des Kleinbusses sei mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert worden, schreibt die Kapo Bern weiter. Und: «Es gibt konkrete Hinweise auf die Identitäten der beiden Todesopfer, eine formelle Identifikation steht indes bei beiden noch aus.»

Die Strasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch ein Rega-Helikopter war im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau hat die Ermittlungen aufgenommen.