Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt

Die Unfallstelle auf der N28. Kapo Graubünden

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Nationalstrasse N28 in Schiers GR zu einer Frontalkollision zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto gekommen. Zwei Personen erlitten tödliche Verletzungen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr am Dienstag eine Autofahrerin in Begleitung ihres Mannes von Landquart kommend über die N28 in Richtung Davos. In einer leichten Rechtskurve in Schiers GR geriet die 71-Jährige kontinuierlich über die Fahrbahnmitte hinaus, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver des 24-jährigen Chauffeurs kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeug. Durch die heftige Kollision erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

Ihr Beifahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit Schneidewerkzeug aus dem stark deformierten Auto befreit werden. Nach der notfallmedizinischen Betreuung durch die Rettungsdienste Schiers und Davos wurde der 77-Jährige mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort verstarb er in der Nacht auf Mittwoch.

Das Care Team Grischun betreute den Chauffeur des Sattelmotorfahrzeugs. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Unfallursache ab.