Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Unfall in Schiers GR Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt

Dominik Müller

19.11.2025

Die Unfallstelle auf der N28.
Die Unfallstelle auf der N28.
Kapo Graubünden

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Nationalstrasse N28 in Schiers GR zu einer Frontalkollision zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto gekommen. Zwei Personen erlitten tödliche Verletzungen.

Dominik Müller

19.11.2025, 11:19

Gegen 15.30 Uhr fuhr am Dienstag eine Autofahrerin in Begleitung ihres Mannes von Landquart kommend über die N28 in Richtung Davos. In einer leichten Rechtskurve in Schiers GR geriet die 71-Jährige kontinuierlich über die Fahrbahnmitte hinaus, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver des 24-jährigen Chauffeurs kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelmotorfahrzeug. Durch die heftige Kollision erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

Ihr Beifahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit Schneidewerkzeug aus dem stark deformierten Auto befreit werden. Nach der notfallmedizinischen Betreuung durch die Rettungsdienste Schiers und Davos wurde der 77-Jährige mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort verstarb er in der Nacht auf Mittwoch.

Das Care Team Grischun betreute den Chauffeur des Sattelmotorfahrzeugs. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Unfallursache ab.

Meistgelesen

Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender
Auto kollidiert mit Lastwagen – Ehepaar stirbt
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht
Zen-Meister Akanji führt souveräne Schweizer an die WM – nur einer bleibt blass
Musiker Konstantin Wecker gibt Beziehung mit Minderjähriger zu