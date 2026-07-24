Bei Brienz BE ist am Donnerstagabend ein Auto mit sieben Personen frontal in einen Baum geprallt. Alle Insassen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt.

Darum geht’s Das Auto war von Brienz in Richtung Axalp unterwegs.

Alle sieben Personen im Fahrzeug wurden verletzt.

Vier Ambulanzen und ein Helikopter standen im Einsatz. Zusammenfassung erstellt mit

Schwerer Unfall bei Brienz BE: Ein Auto ist am Donnerstagabend nahe der Busstation Brienzberg frontal in einen Baum gefahren. Im Fahrzeug befanden sich sieben Personen. Alle wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr. Das Auto war von Brienz in Richtung Axalp unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Lenker frontal gegen einen Baum.

Anwesende Drittpersonen halfen den Insassen aus dem Fahrzeug. Anschliessend wurden alle sieben Verletzten mit vier Ambulanzen und einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital gebracht.

Der betroffene Strassenabschnitt blieb während der Rettungs- und Unfallarbeiten gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Sie will nun klären, wie es zum Unfall kam.