Totalschaden Auto kracht in Stein AG gegen Gebäude – 21-Jähriger schwer verletzt

Lea Oetiker

25.10.2025

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.
Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.
Kapo Aargau

In Stein AG hat sich in der Nacht auf Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos kollidierten, dabei wurde ein 21-jähriger Lenker schwer verletzt.

Lea Oetiker

25.10.2025, 10:56

25.10.2025, 11:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Stein AG sind in der Nacht auf Samstag zwei Autos zusammengestossen.
  • Dabei wurde ein 21-jähriger MG-Fahrer schwer verletzt, während der BMW-Lenker und seine Beifahrerin leicht verletzt ins Spital kamen.
  • Beide Fahrzeuge wurden zerstört, und der BMW-Fahrer musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben.
Mehr anzeigen

In Stein AG hat sich in der Nacht auf Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei einer Kollision zweier Autos wurde ein 21-jähriger Lenker schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung berichtet.

Der Unfall geschah kurz nach 2 Uhr auf der Schaffhauserstrasse. Ein BMW-Fahrer wollte von der Münchwilerstrasse auf die Hauptstrasse einbiegen, als gleichzeitig ein vortrittsberechtigter MG von Mumpf herannahte. Beim Zusammenstoss wurde der MG gegen ein Gebäude geschleudert und prallte frontal gegen die Fassade.

Der 21-jährige Fahrer des MG, der nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt war, zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Ambulanz ins Universitätsspital Basel gebracht. Der BMW-Lenker und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ebenfalls ins Spital gebracht.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Auch das Schaufenster und die Fassade des betroffenen Gebäudes wurden stark beschädigt. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem jungen BMW-Fahrer, der noch einen Führerausweis auf Probe besitzt, den Ausweis vorläufig ab.

