Bei den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Kantonspolizei Graubünden

Auf der Autostrasse A13 in Mesocco GR ist es am Dienstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr auf der A13 in Mesocco GR in Richtung Süden, als sie kurz nach 17.30 Uhr auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Personenwagen eines 23-Jährigen kollidierte. Dieser wurde schwer am Bein verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance AP3 flog den 23-Jährigen demnach ins Universitätsspital nach Zürich. Die 59-Jährige wurde von einem Team des Servizio Ambulanza Moesano medizinisch betreut und ins Spital San Giovanni nach Bellinzona überführt. Die 23-jährige Beifahrerin des Richtung Norden fahrenden Autos wurde vom Airbag leicht verletzt und ambulant behandelt.

Für Personen- und Lieferwagen wurde während der rund fünf Stunden dauernden Rettung, Bergung sowie Tatbestandsaufnahme eine Umleitung über die Kantonsstrasse eingerichtet, der Schwerverkehr musste über die Gotthardroute ausweichen.

Drei Abschleppfahrzeuge bargen die beiden total beschädigten Personenwagen sowie einen Transportanhänger mit Motorboot des Richtung Norden fahrenden Autos. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Unfallursache.