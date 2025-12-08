  1. Privatkunden
San Bernardino Auto mit Sommerreifen landet auf dem Dach im Schnee

Dominik Müller

8.12.2025

Das Auto kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Das Auto kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Kapo Graubünden

Am Sonntag ist in San Bernardino ein Auto von einer Nebenstrasse abgekommen. Es kam auf dem Dach liegend in einem Gewässer zum Stillstand.

Redaktion blue News

08.12.2025, 11:40

08.12.2025, 11:45

Der Autofahrer fuhr am Sonntag um 16.50 Uhr in San Bernardino auf einer Nebenstrasse in Richtung Hauptstrasse hinunter. In einer Rechtskurve rutschte sein mit Sommerreifen ausgerüstetes Auto auf der winterlichen Fahrbahn nach links, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Das Fahrzeug kam demnach von der Strasse ab, überrollte sich an der absteigenden Böschung und kam auf dem Dach liegend am Rande des Lagh Pian Doss zum Stillstand. Der 35-jährige Lenker, seine Mitfahrerin und ein mitgeführter Hund konnten das Auto selbständig verlassen.

