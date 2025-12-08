  1. Privatkunden
Pontresina GR Auto rutscht mit Sommerreifen auf Gleis – und kollidiert mit Zug

Dominik Müller

8.12.2025

Aufgrund der unpassenden Bereifung rutschte das Auto unter die geschlossene Bahnschranke.
Aufgrund der unpassenden Bereifung rutschte das Auto unter die geschlossene Bahnschranke.
Kantonspolizei Graubünden

Am Sonntagabend ist in Pontresina GR ein Auto auf das Bahntrassee gerutscht. Kurz darauf kam es zu einer Kollision mit einem Zug. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Dominik Müller

08.12.2025, 14:09

08.12.2025, 14:12

Ein 22-jähriger Italiener fuhr kurz am Sonntag nach 19.30 Uhr vom Bernina Hospiz talwärts in Richtung Pontresina GR. Als sich beim Bahnübergang Montebello die Schranke senkte, wollte er anhalten, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der Sommerbereifung sei das Auto unter der Barriere hindurchgerutscht und auf dem Bahntrassee zum Stillstand gekommen. Unmittelbar danach prallte der in Richtung Pontresina fahrende Personenzug in das Fahrzeug.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten anschliessend das Auto unverletzt selbständig verlassen.

Ebenfalls am Sonntag ist in San Bernardino ein 35-jähriger Mann verunfallt. Er hatte ebenfalls Sommerreifen montiert, kam von der Strasse ab und letztlich auf dem Dach liegend in einem Gewässer zum Stillstand.

