  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bild zeigt Unfall im Simmental Auto landet nach Kollision auf Bahngleis – Zugverkehr blockiert

Lea Oetiker

29.9.2025

BRK News

In Boltigen BE wurde am Montagmorgen ein Auto nach einer Kollision auf die Gleise geschleudert. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Zugverkehr bis Mittag blockiert.

Lea Oetiker

29.09.2025, 13:36

29.09.2025, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montagmorgen kam es auf der Simmentalstrasse bei Boltigen BE zu einer Kollision zwischen zwei Autos.
  • Ein Fahrzeug wurde auf die BLS-Gleise geschleudert, zwei Personen wurden leicht verletzt.
  • Der Bahnverkehr war bis etwa 11.30 Uhr unterbrochen.
Mehr anzeigen

Am Montagmorgen ist es auf der Simmentalstrasse zwischen Weissenbach und Boltigen (BE) zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen.

Kurz nach 8 Uhr prallten die Fahrzeuge seitlich-frontal zusammen. Eines der Autos wurde durch die Wucht auf die angrenzenden Bahngleise der BLS-Strecke geschleudert.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Eine Betroffene musste mit dem Rettungsdienst für Kontrolluntersuchungen ins Spital gebracht werden.

Der Bahnverkehr war laut einer Mitteilung der SBB bis etwa 11.30 Uhr unterbrochen. Die Feuerwehr leitete den Autoverkehr zeitweise um und regelte ihn wechselseitig. Um das Unfallfahrzeug zu bergen, kam neben einer BLS-Lokomotive mit Kran auch ein Kran eines privaten Unternehmens zum Einsatz.

Meistgelesen

Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
Migros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte
Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Polizeitaucher stirbt bei Sucheinsatz in der Limmat