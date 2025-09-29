BRK News

In Boltigen BE wurde am Montagmorgen ein Auto nach einer Kollision auf die Gleise geschleudert. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Zugverkehr bis Mittag blockiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagmorgen kam es auf der Simmentalstrasse bei Boltigen BE zu einer Kollision zwischen zwei Autos.

Am Montagmorgen ist es auf der Simmentalstrasse zwischen Weissenbach und Boltigen (BE) zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen.

Kurz nach 8 Uhr prallten die Fahrzeuge seitlich-frontal zusammen. Eines der Autos wurde durch die Wucht auf die angrenzenden Bahngleise der BLS-Strecke geschleudert.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Eine Betroffene musste mit dem Rettungsdienst für Kontrolluntersuchungen ins Spital gebracht werden.

Der Bahnverkehr war laut einer Mitteilung der SBB bis etwa 11.30 Uhr unterbrochen. Die Feuerwehr leitete den Autoverkehr zeitweise um und regelte ihn wechselseitig. Um das Unfallfahrzeug zu bergen, kam neben einer BLS-Lokomotive mit Kran auch ein Kran eines privaten Unternehmens zum Einsatz.