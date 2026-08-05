Ein Autofahrer hat im Kanton Freiburg grosses Glück gehabt. Sein Wagen blieb nach einem Unfall auf einer Brücke gefährlich über dem Abgrund hängen. Verletzt wurde der 57-Jährige nicht.

Auf einer Brücke über die Saane ist am Dienstagabend ein Auto bei einem Verkehrsunfall hängen geblieben.

Spektakulärer Unfall in Freiburg Auto hängt mit zwei Rädern über dem Abgrund – Fahrer unverletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Strassenbrücke zwischen Broc und Morlon FR ist am Dienstagabend ein Auto mit zwei Rädern über dem Abgrund zum Stillstand gekommen. Der Fahrzeuglenker kam mit dem Schrecken davon.

Der 57-jährige Autofahrer war gegen 19:45 Uhr von Broc Richtung Morlon unterwegs, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Wagen gegen das Brückengeländer und durchbrach dieses teilweise.

Ein Pannendienst barg das Wrack. Die Brücke bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Die Freiburger Kantonspolizei untersucht den Vorfall.