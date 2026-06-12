Die Polizei ermittelt, die Strasse war mehrere Stunden gesperrt. Polizei Uri

Auf der Axenstrasse in Sisikon UR ist in der Nacht auf Freitag ein Auto verunfallt und vollständig ausgebrannt. Dabei kam eine Person ums Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Axenstrasse in Sisikon ist ein Auto verunfallt, in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Die lenkende Person verstarb noch vor Ort.

Die Polizei ermittelt, die Strasse war mehrere Stunden gesperrt. Mehr anzeigen

Auf der Axenstrasse in Sisikon UR ist es in der Nacht auf Freitag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Kurz nach 1 Uhr verlor eine bislang unbekannte Person, die mit einem Personenwagen mit ausländischen Kontrollschildern in Richtung Flüelen unterwegs war, im Bereich Rüteli nach der Buggitalgalerie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überquerte beide Fahrbahnen und prallte in Baustelleneinrichtungen.

In der Folge geriet das Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Die im Auto befindliche Person verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Identität des Opfers sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Axenstrasse musste während rund viereinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden; eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Kantonspolizei Uri hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr Altdorf, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri sowie mehrere kantonale und regionale Stellen.