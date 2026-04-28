Die Zürcher Rosengartenstrasse ist eine der meistbefahrenen Strassen der Schweiz. Symbolbild: Keystone

Dashcams liefern klare Bilder des gefährlichen Manövers in Zürich: Ein Autofahrer wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt. Auch ein weiterer Vorfall verschärft seine Strafe.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Autofahrer wurde in Zürich zu 50 Monaten Gefängnis verurteilt.

Er hatte einen Velofahrer bedrängt und bei einem riskanten Manöver verletzt.

Dashcam-Aufnahmen spielten eine zentrale Rolle im Prozess und belegten das gefährliche Verhalten. Mehr anzeigen

Ein 35-jähriger Autofahrer ist vom Bezirksgericht Zürich zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 50 Monaten verurteilt worden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Das Gericht sprach ihn unter anderem der versuchten schweren Körperverletzung schuldig.

Auslöser des Verfahrens war ein Vorfall im April 2023 auf der Zürcher Rosengartenstrasse. Laut Gericht bedrängte der Beschuldigte einen Velofahrer mit seinem VW Passat, hupte, überholte rechts, überfuhr eine Sicherheitslinie und kollidierte schliesslich mit dem Velofahrer.

Entscheidend für die Beweisführung waren Videoaufnahmen von Dashcams, die das Opfer am Velo befestigt hatte. Der Velofahrer stürzte nach der Kollision und verletzte sich an Schulter und Hand. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

«Beschuldigte hat skrupellos gehandelt»

Die Aufnahmen spielten eine zentrale Rolle im Prozess. Solche privaten Videos sind laut Bundesgericht nur bei schweren Straftaten als Beweis zulässig – etwa bei sogenannten Raserdelikten, zu denen auch besonders gefährliche Überholmanöver zählen.

Die Staatsanwaltschaft wertete das Verhalten als vorsätzlich und hatte ursprünglich eine Verurteilung wegen versuchter Tötung sowie sechs Jahre Haft gefordert. Der Beschuldigte habe gemäss Anklage «skrupellos gehandelt» und den Tod des Opfers in Kauf genommen, berichtet der «Tages-Anzeiger». Die Verteidigung hingegen sprach von einem Unfall infolge eines «waghalsigen Überholvorgangs», nicht von einer absichtlichen Tat.

Das Gericht folgte dieser Argumentation demnach nur teilweise. Es verwarf eine mildere Strafe klar: «Das hat Sie in der Vergangenheit auch nicht davon abgehalten, weitere Delikte zu begehen», erklärte der Richter mit Verweis auf frühere Verkehrsverstösse des Mannes.

Fackelwurf bei Rapkonzert

Zusätzlich floss ein weiterer Vorfall ins Urteil ein: Im Juli 2024 hatte der Beschuldigte bei einem Konzert des US-Rappers Travis Scott eine brennende Pyrofackel in die Menge geworfen. Auch dies wurde als versuchte schwere Körperverletzung gewertet.

Innerhalb des Gerichts gab es jedoch unterschiedliche Auffassungen: Eine Minderheit sah sogar den Tatbestand der versuchten vorsätzlichen Tötung als erfüllt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden.

Video aus dem Ressort