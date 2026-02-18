  1. Privatkunden
St. moritz Dorf Auto rutscht in Hausmauer und verletzt zwei Kinder

Samuel Walder

18.2.2026

Zwei Kinder wurden in St. Moritz bei einem Verkehrunfall mittelschwer vereltzt.
Zwei Kinder wurden in St. Moritz bei einem Verkehrunfall mittelschwer vereltzt.
Kapo Graubünden

In St. Moritz kam es am Dienstagmittag zu einem tragischen Unfall. Ein Autofahrer kam ins Rutschen und drückte zwei Kinder an eine Hausmauer. Die mittelschwerverletzten mussten ins Spital gebracht werden. 

Samuel Walder

18.02.2026, 10:28

Am Dienstagmittag kam es in St. Moritz zu einem tragischen Unfall. Ein 60-jähriger Mann hielt sein Fahrzeug kurz nach 13 Uhr in der Fussgängerzone von St. Moritz Dorf an, um Personen aussteigen zu lassen.

Als er dann aber wieder angefahren war, bremste er und die Räder blockierten. Mit blockierten Rädern rutschte das Fahrzeug die Schneebedeckte Strasse hinunter und erfasste ein ukrainisches Geschwisterpaar, sechs- und vierzehnjährig, geht aus der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden hervor. 

Kinder mittelschwer ve

Das Fahrzeug drückte die beiden in eine Fensterfront und kam zum Stillstand. Die Eltern sowie Drittpersonen betreuten die mittelschwer verletzten Kinder bis zum Eintreffen von zwei Teams der Rettung Oberengadin.

Diese transportierten die beiden ins Spital nach Samedan. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten.

