Ein Auto ist in der Nacht bei Mädris-Vermol SG von der Strasse abgekommen und einen steilen Hang hinuntergestürzt. Ein 18-Jähriger und eine 19-Jährige kamen ums Leben. Zwei weitere Insassen wurden verletzt.

Das Unfallauto war von der Alp Hochsäss in Richtung Alp Chläui unterwegs.

Tragödie im Kanton St. Gallen Auto überschlägt sich auf Alp mehrfach – zwei Teenager sterben

Darum geht’s Ein Auto mit vier jungen Menschen stürzte bei der Alp Chläui rund 100 Meter einen Hang hinunter.

Ein 18-Jähriger und eine 19-Jährige kamen dabei ums Leben.

Ein 21-Jähriger wurde schwer, ein 17-Jähriger leicht verletzt. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kanton St. Gallen sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe der Alp Chläui bei Mädris-Vermol.

Kurz nach 2 Uhr waren vier Personen mit einem Auto von der Alp Hochsäss in Richtung Alp Chläui unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Wagen von der Strasse ab und stürzte einen steilen Hang hinunter.

Auto überschlägt sich mehrfach

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam rund 100 Meter weiter unten zum Stillstand. Ein 18-Jähriger und eine 19-Jährige erlitten tödliche Verletzungen.

Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Ein 17-Jähriger konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig zur nahe gelegenen Alp Chläui begeben. Dort anwesende Personen alarmierten den Notruf.

Die beiden Überlebenden wurden mit Helikoptern der Rega und der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Alle vier Insassen sind Schweizer Staatsangehörige und stammen aus der Region.

Aufwendige Bergung mit Helikoptern

Der abgelegene Unfallort stellte die Einsatzkräfte vor grosse Herausforderungen. Die beiden Verstorbenen und das Unfallfahrzeug mussten mit Helikoptern aus dem Gebiet ausgeflogen werden.

Die Kantonspolizei St. Gallen richtete bei der Alp Kohlschlag einen Führungsstandort ein. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr, die Rega, die Alpine Air Ambulance, mehrere Care-Teams, die Staatsanwaltschaft sowie verschiedene Spezialisten der Kantonspolizei.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei untersucht den Hergang unter Leitung der Staatsanwaltschaft.