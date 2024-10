Das Auto stürzte rund 200 Meter in die Tiefe. Kapo Graubünden

In Peist GR geht am Dienstag ein Überholmanöver schief. Ein Auto stürzt 200 Meter in die Tiefe, mehrere Menschen werden teils schwer verletzt.

Am Dienstag hat ein Automobilist auf der Schanfiggerstrasse zu einem Überholmanöver eines Lastwagens angesetzt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er dieses abrupt beenden und stürzte einen Abhang hinunter.

Der 77-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in Begleitung seiner 73-jährigen Frau über die Schanfiggerstrasse bergwärts in Richtung Arosa, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt.

Unmittelbar nach Peist setzte er zu einem Überholmanöver eines Lastwagens an. Aus der Gegenrichtung nahte Verkehr und der Überholende musste das Manöver abrupt beenden. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit dem Entgegenkommenden.

Durch diese verlor der Überholer die Herrschaft über das Auto, geriet mit diesem über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchschlug einen Bündnerzaun und stürzte knapp zweihundert Meter einen Abhang hinunter. Anwesende Personen leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Strassenrettung der Feuerwehr, dem Ambulanz Stützpunkt Arosa sowie einem Notarzt der Rettung Chur.

15 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Arosa sicherten das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen und befreiten die verletzten Personen aus dem Fahrzeug.

Der Notarzt sowie das Ambulanzteam betreuten den Schwerverletzten sowie die Mittelschwerverletzte notfallmedizinisch und bereitete sie für den Weitertransport vor. Mit je einem Helikopter der Rega wurden die beiden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen.

Die Schanfiggerstrasse war während gut einer Stunde gesperrt, bevor der Verkehr wechselseitig durch die Feuerwehrleute am Unfallort vorbeigeführt werden konnte. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände dieses Verkehrsunfalls ab.