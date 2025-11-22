  1. Privatkunden
Lungern OW Auto stürzt in Lungerersee – Feuerwehrkommandant rettet Mann und Kind

Lea Oetiker

22.11.2025

Am Freitagabend stürzte ein Auto in den Lungerersee. 
Am Freitagabend stürzte ein Auto in den Lungerersee. 
Kantonspolizei Obwalden

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Lungern OW mit seinem Wagen in den Lungerersee gestürzt – ein Feuerwehrkommandant rettete ihn und ein Kind aus dem Wasser.

Lea Oetiker

22.11.2025, 06:56

Am Freitagabend ist in Lungern OW ein Auto in den Lungerersee gestürzt. Der 37-jährige Lenker hatte auf der Brünigstrasse im Bereich Tschorren aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein vorbeifahrender Feuerwehrkommandant der Gemeinde Lungern bemerkte den Unfall, sprang ins Wasser und konnte den Fahrer sowie ein fünfjähriges Kind aus dem sinkenden Fahrzeug befreien. Beide waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.

Das Auto erlitt Totalschaden. Die Brünigstrasse blieb zwischen Lungern Nord und dem Dorf Lungern rund zwei Stunden gesperrt.

