In Küsnacht ZH ist am Montagmorgen ein Auto in den See gestürzt. Es läuft ein Grosseinsatz.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Küsnacht ZH ist am Montag ein Auto in den Zürichsee gestürzt.

Die Suche läuft mit einem Grossaufgebot. Mehr anzeigen

Bei Küsnacht ZH ist am Montag ein Auto in den Zürichsee gestürzt. Das berichtete zunächst «Züri Today».

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Laut den Behörden handelt es sich um einen Personenwagen. Der Unfall sei gegen 9 Uhr passiert.

Wie genau es zum Unfall kam und wie viele Personen vermisst werden, ist aktuell unklar.

+++ Update folgt +++