Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Kapo SO

In Däniken SO kam es am Sonntagabend zu einem heftigen Unfall: Ein 21-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und landete auf dem Dach. Wie durch ein Wunder blieben alle Insassen unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 21-Jähriger verlor in Däniken die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich.

Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, die Polizei ermittelt zur Ursache. Mehr anzeigen

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend in Däniken SO ereignet. Ein 21-jähriger Mann war laut Kantonspolizei Solothurn mit seinem Auto auf der Walkistrasse in südwestlicher Richtung unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Maschendrahtzaun und überschlug sich mehrfach. Erst auf dem Dach kam der Wagen stark beschädigt zum Stillstand.

Trotz des dramatischen Unfalls blieben der junge Fahrer und sein Mitfahrer unverletzt. Beide konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Das Wrack wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.