Das Auto kam erst in einem Garten zum Stillstand. Kantonspolizei Schwyz

In Immensee SZ ist am Samstag ein führerloses Auto rund 250 Meter einen Abhang runtergerollt. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem Garten zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag ist in Immensee SZ ein führerloses Auto einen Abhang hinuntergerollt.

Das Fahrzeug landete in einem Garten.

Verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

Am Samstagmittag rollte im Gebiet Wissweid in Immensee SZ ein führerloses Auto rund 250 Meter einen Abhang hinunter. Das Auto war laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz nur ungenügend gesichert.

In der Folge überschlug sich das Auto und kam erst in einem Garten zum Stillstand. Das total beschädigte Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Kran anrücken. Kantonspolizei Schwyz

Personen wurden keine verletzt. An zwei Liegenschaften entstand Sachschaden.