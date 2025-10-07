xxx Imago

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bannwil BE sind am frühen Dienstagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden. Ein Auto und ein Lieferwagen prallten auf der Jurastrasse frontal zusammen. Die Strasse blieb während Stunden gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Jurastrasse in Bannwil kollidierten ein Auto und ein Lieferwagen frontal.

Beide Lenker wurden schwer verletzt und ins Spital gebracht.

Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Mehr anzeigen

Am Dienstagmorgen kurz vor 5.40 Uhr ist es in Bannwil (BE) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kollidierten auf der Jurastrasse ein Auto und ein Lieferwagen im Bereich Brumelisweiher.

Der Lieferwagen war ausserorts von Niederbipp in Richtung Langenthal unterwegs, während das Auto in die Gegenrichtung fuhr. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur Kollision, bei der der Lieferwagen auf der Seite liegen blieb.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt geborgen werden. Auch der Lenker des Lieferwagens erlitt schwere Verletzungen. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung durch Ambulanzen in Spitäler gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Aare und Langenthal, die Chemie- und Ölwehr Langenthal, zwei Ambulanzteams sowie mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern.

Die Jurastrasse blieb während der Unfallarbeiten über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.