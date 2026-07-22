Bei einem schweren Unfall auf der A1 bei Geroldswil ZH sind vier Personen verletzt worden – darunter zwei Kinder. Das Auto wurde nach der Auffahrkollision unter einem Lkw eingeklemmt.

Bei der Auffahrkollision wurde das Auto unter dem Lkw eingeklemmt.

Schwerer Unfall auf der A1 Auto unter Lkw eingeklemmt – vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Darum geht’s Auf der A1 hat sich in Fahrrichtung Luzern ein schwerer Unfall ereignet.

Bei der Auffahrkollision wurde ein Auto unter einem Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Vier Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einer Auffahrkollision auf der A1 bei Geroldswil ZH sind am Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wechselte auf Höhe Geroldswil in Fahrtrichtung Luzern ein Personenwagen den Fahrstreifen und prallte aus bislang ungeklärten Gründen heftig gegen das Heck des Lieferwagens.

Demnach wurden durch den Aufprall die vier Insassen des Personenwagens im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Wie es weiter heisst, erlitten die beiden 43- und 68-jährigen Männer sowie die 11- und 13-jährigen Kinder leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Kind ins Spital geflogen

Eines der Kinder wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die drei weiteren Verletzten wurden mit Rettungswagen in Spitäler gebracht. Der 62-jährige Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mussten mehrere Fahrstreifen in Richtung St. Gallen und Bern vorübergehend gesperrt werden.