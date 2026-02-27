  1. Privatkunden
Vorfall in Luzern Auto zwingt VBL-Bus zur Vollbremusung – zwei Passagiere im Spital

Dominik Müller

27.2.2026

In Luzern war am Donnerstag ein Bus der VBL in einen Unfall verwickelt.
In Luzern war am Donnerstag ein Bus der VBL in einen Unfall verwickelt.
Symbolbild: Keystone

In Luzern hat gestern ein VBL-Bus wegen eines abbiegenden Autos abrupt abgebremst. Dabei stürzten zwei Passagiere im Bus und zogen sich Verletzungen zu.

Dominik Müller

27.02.2026, 10:38

Am Donnerstag, kurz nach 17.45 Uhr, fuhr ein Chauffeur mit einem Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) an der Pilatusstrasse in Luzern stadtauswärts los, nachdem er die Haltestelle Kantonalbank bedient hatte. Zur gleichen Zeit war ein Autofahrer auf der Pilatusstrasse unterwegs und bog nach rechts in die Hirschmattstrasse ab, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Um eine Kollision zu verhindern, musste der Buschauffeur demnach sein Fahrzeug abbremsen. Dabei stürzten zwei Passagiere und verletzten sich. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

