In der Waadt hat sich am Dienstagmorgen eine filmreife Verfolgungsjagd ereignet: Zwei junge Männer rasten in einem gestohlenen Ferrari vor der Polizei davon – bis die Flucht an der Leitplanke endete.

Ein Ferrari mit Zürcher Nummernschild fällt am Dienstagmorgen auf der A9 bei Yverdon einer Polizeipatrouille auf – und beschleunigt plötzlich stark. Was folgt, ist eine gefährliche Flucht vor der Polizei, die in einem Crash bei Montcherand VD endet: Der Fahrer verliert kurz vor der Ausfahrt Clées die Kontrolle über den Sportwagen und prallt in die Leitplanke.

Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt, flüchtete der mutmassliche Lenker zunächst zu Fuss, konnte aber rasch festgenommen werden. Auch der 17-jährige Beifahrer wurde angehalten. Beide stammen aus Frankreich, gegen sie wurde ein Strafverfahren eröffnet. Verletzte gab es keine.

Die Ermittlungen laufen in Absprache mit den Aargauer Behörden – denn von dort stammt offenbar das gestohlene Fahrzeug.

Die Polizei der Westschweiz warnt seit Wochen vor nächtlichen Rennen mit geklauten Luxusfahrzeugen, oft mit bis zu 200 km/h. Ziel der Täter sei es in vielen Fällen, mit den Fahrzeugen über die Grenze nach Frankreich zu entkommen. Schon Ende Juni war es auf der A1 bei Bursins zu einer ähnlichen Flucht gekommen – auch damals endete die Aktion mit einem Unfall und mehreren Festnahmen.