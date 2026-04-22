Schüsse auf A1 – BMW-Diebe crashen nach Hochrisiko-Flucht

Der BMW wird abtransportiert. BRK News

Gestohlene Luxusautos, durchbrochene Polizeisperren und sogar Schüsse: Eine Verfolgungsjagd über mehrere Kantone endet mit mehreren Festnahmen – darunter ein 16-Jähriger.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Autodiebe stehlen in Widnau SG zwei BMW und fliehen über die Autobahn A1.

Bei der Verfolgung wird eine Polizeisperre durchbrochen, ein Polizist leicht verletzt und es fallen Schüsse.

Drei Tatverdächtige werden nach Unfällen in Zürich und Aargau festgenommen. Mehr anzeigen

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd über mehrere Kantone hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn A1 für einen Grosseinsatz gesorgt. Zwei gestohlene Luxusfahrzeuge lieferten sich eine Flucht mit der Polizei – mit dramatischen Szenen.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, brach die Täterschaft am frühen Morgen in eine Garage in Widnau ein. Mit einem zuvor im Kanton Graubünden gestohlenen Lieferwagen waren die Täter angereist. In Widnau entwendeten sie die Schlüssel zweier Fahrzeuge, eines BMW X6 und eines BMW X7.

Anschliessend fuhren sie nach Berneck, wo sie auf einem Firmenparkplatz Kontrollschilder von anderen Autos stahlen und an den gestohlenen Fahrzeugen anbrachten. Danach begann die Flucht.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei beide Fahrzeuge auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Auf Höhe Wil durchbrach eines der Autos eine Polizeisperre. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit einem Polizisten, der leicht verletzt wurde.

Flucht durch mehrere Kantone

In der gleichen Situation gab ein Beamter einen Schuss ab. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täter setzten ihre Flucht dennoch fort.

Wenig später kam es auf Höhe Matzingen zu einer weiteren Streifkollision mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Erst bei Hagenbuch gelang es den Polizeikräften, die Autobahn zu blockieren und eines der Fahrzeuge zu stoppen. Der Fahrer, ein 16-jähriger Marokkaner, versuchte noch zu flüchten, wurde aber festgenommen.

Das zweite Fahrzeug setzte seine Flucht fort und wurde später auf der A3 im Kanton Aargau gesichtet. Bei der Ausfahrt Frick verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle und verunfallte, wie Bilder der Agentur BRK News zeigen. Er wurde vor Ort festgenommen. Ein zweiter Insasse versuchte zu Fuss zu entkommen, konnte jedoch ebenfalls gestellt werden. Dabei handelt es sich mutmasslich um einen 19-jährigen Mann aus Frankreich.

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Hintergründen der Tat laufen.