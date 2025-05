Am Postauto entstand beim Unfall Sachschaden. Kantonspolizei Zürich

Bei einer Kollision mit einem Postauto hat sich am frühen Dienstagmorgen in Aesch bei Neftenbach ein Autofahrer schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Gegen 0.30 Uhr fuhr ein Postauto am Dienstag auf der Schaffhausenstrasse in Aesch (Gemeindegebiet Neftenbach) Richtung Henggart. In der Gegenrichtung geriet aus derzeit ungeklärten Gründen ein 19-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Bus, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Der Autofahrer wurde demnach verletzt und im Auto eingeklemmt. Während der medizinischen Erstversorgung durch Rettungssanitäter, befreite die Feuerwehr den Fahrer aus dem Auto. Der Rettungsdienst transportierte den schwer verletzten Mann in ein Spital.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Das Postauto befand sich ohne Passagiere auf dem Weg in ein Depot. Der 56-jährige Postautofahrer und eine Begleitperson wurden beim Unfall nicht verletzt. Am Postauto sowie am Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen des Unfalls musste die Schaffhausenstrasse bis gegen vier Uhr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.