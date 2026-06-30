Gleich drei schwere Unfälle haben am Montag die Luzerner Einsatzkräfte beschäftigt. Besonders schwer verletzt wurde eine Töfffahrerin nach einer Frontalkollision bei einem Überholmanöver.

Darum geht’s Mehrere schwere Verkehrsunfälle haben am Montag im Kanton Luzern drei Menschen ins Spital gebracht.

Eine 39-jährige Töfffahrerin erlitt bei einer Frontalkollision in Escholzmatt lebensbedrohliche Verletzungen.

Ebenfalls verletzt wurden ein Motorradfahrer ohne gültigen Führerausweis sowie ein Velofahrer nach einer Kollision mit einem Lastwagen.

Im Kanton Luzern sind am Montag gleich mehrere Personen schwer verunfallt. Drei Personen mussten ins Spital, eine davon mit lebensbedrohlichen Verletzungen, teilt die Luzerner Polizei am Dienstag mit.

Kurz nach 16.45 Uhr fuhr ein Töfffahrer demnach auf der Glaubenbergstrasse in Richtung Entlebuch. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 46-jährige Motorradfahrer ohne gültigen Führerausweis unterwegs gewesen sein.

Fatales Überholmanöver in Escholzmatt

Kurz vor 15.15 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse von Escholzmatt in Richtung Schüpfheim. Nach der Liegenschaft Feldmoos setzte er gemäss Polizei zum Überholen des vor ihm fahrenden Autos an. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einer entgegenkommenden Töfffahrerin. Diese erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die 39-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Dem 28-jährigen Autofahrer wurde der Führerausweis abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er keine Motorfahrzeuge mehr führen.

Velofahrer in Schenkon verunfallt

Kurz vor 7.15 Uhr kam es im Kreisel «Chommlibach» zu einer Kollision zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Velofahrer. Der 25-jährige Radfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht.