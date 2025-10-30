  1. Privatkunden
Unfall in Etzgen AG Autofahrer (54) kollidiert mit Gegenverkehr – zwei Verletzte

Dominik Müller

30.10.2025

Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision auf eine Wiese geschleudert.
Die Fahrzeuge wurden durch die Kollision auf eine Wiese geschleudert.
Kapo Aargau

Am Mittwochabend geriet ein Autofahrer in Etzgen AG auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Dominik Müller

30.10.2025, 08:22

Am Mittwochabend fuhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse von Schwaderloch kommend in Richtung Etzgen AG. Gleichzeitig war ein 54-jähriger Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung unterwegs, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Auf dem geraden Streckenabschnitt geriet der 54-Jährige demnach mit seinem Fahrzeug unvermittelt auf die Gegenfahrbahn, wobei es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden 59-Jährigen kam.

Durch den heftigen Aufprall schleuderte es beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ins angrenzende Wiesland. Die beiden Männer wurden durch die Kollision verletzt und mussten mit Ambulanzen in Spitäler transportiert werden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 54-Jährige aufgrund einer Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ihm wurde der Führerausweis entzogen.

