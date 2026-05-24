Autofahrer (55) missachtet Vortritt – E-Roller-Fahrer (15) verletzt, Polizei zeigt beide an

In Neuenhof AG missachtete ein Autofahrer den Rechtsvortritt eines E-Roller-Fahrers. Der 15-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich bei der Kollision. KAPO AG

Ein missachteter Vortritt hat in Neuenhof AG zwei Personen ins Spital gebracht. Nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller ermittelt die Polizei nun auch wegen möglicher technischer Änderungen am Roller.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Neuenhof AG sind am Samstag bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller zwei Personen verletzt worden.

Laut Kantonspolizei Aargau missachtete ein 55-jähriger Autofahrer auf dem Hafnerweg den Rechtsvortritt eines 15-jährigen Rollerfahrers.

Der Jugendliche und sein Mitfahrer stürzten und kamen zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei zeigt beide Lenker an und prüft, ob der Elektro-Roller technisch verändert wurde. Mehr anzeigen

Nach einem Verkehrsunfall in Neuenhof AG sind am Samstag zwei Jugendliche verletzt ins Spital gekommen. Ein 55-jähriger Autofahrer missachtete laut der Kantonspolizei Aargau an einer Kreuzung den Vortritt eines Elektro-Rollers. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer stürzten bei der Kollision.

Der Unfall passierte am Samstag kurz nach 17 Uhr auf dem Hafnerweg. Der Autofahrer wollte von der Hinterhagstrasse geradeaus Richtung Haldenweg fahren und missachtete dabei den Rechtsvortritt und übersah einen vortrittsberechtigten 15-Jährigen auf einem Elektro-Roller, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der 15-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich beim Sturz. Die Ambulanz brachte beide zur Kontrolle ins Spital. Wie schwer die Verletzungen sind, schreibt die Polizei nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei zeigt den Autofahrer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Auch gegen den 15-jährigen Rollerfahrer läuft eine Anzeige: Er hatte einen Mitfahrer dabei, obwohl dies laut Polizei erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Zudem stellte die Polizei den Elektro-Roller vorläufig sicher. Nun klärt sie ab, ob das Fahrzeug technisch verändert wurde.