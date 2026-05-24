Autofahrer (55) missachtet Vortritt – E-Roller-Fahrer (15) verletzt, Polizei zeigt beide an

Das sind die GründeAutofahrer (55) missachtet Vortritt – E-Roller-Fahrer (15) verletzt, Polizei zeigt beide an
Petar Marjanović
24.5.2026
Ein missachteter Vortritt hat in Neuenhof AG zwei Personen ins Spital gebracht. Nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller ermittelt die Polizei nun auch wegen möglicher technischer Änderungen am Roller.
Nach einem Verkehrsunfall in Neuenhof AG sind am Samstag zwei Jugendliche verletzt ins Spital gekommen. Ein 55-jähriger Autofahrer missachtete laut der Kantonspolizei Aargau an einer Kreuzung den Vortritt eines Elektro-Rollers. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer stürzten bei der Kollision.
Der Unfall passierte am Samstag kurz nach 17 Uhr auf dem Hafnerweg. Der Autofahrer wollte von der Hinterhagstrasse geradeaus Richtung Haldenweg fahren und missachtete dabei den Rechtsvortritt und übersah einen vortrittsberechtigten 15-Jährigen auf einem Elektro-Roller, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.
Der 15-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich beim Sturz. Die Ambulanz brachte beide zur Kontrolle ins Spital. Wie schwer die Verletzungen sind, schreibt die Polizei nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Polizei zeigt den Autofahrer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Auch gegen den 15-jährigen Rollerfahrer läuft eine Anzeige: Er hatte einen Mitfahrer dabei, obwohl dies laut Polizei erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Zudem stellte die Polizei den Elektro-Roller vorläufig sicher. Nun klärt sie ab, ob das Fahrzeug technisch verändert wurde.