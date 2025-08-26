  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall in Mammern TG Autofahrer (78) gerät von Strasse ab und prallt in Baum – tot

Dominik Müller

26.8.2025

Beim Unfall verstarb ein Autofahrer.
Beim Unfall verstarb ein Autofahrer.
Kantonspolizei Thurgau

Ein Autofahrer verursachte am Montag eine Kollision mit einem Auto in Mammern TG. Der Mann verstarb am Unfallort. Die Unfallursache ist noch unklar.

Dominik Müller

26.08.2025, 09:23

26.08.2025, 10:08

Gegen 16 Uhr war ein 78-jähriger Autofahrer am Montag auf der Hauptstrasse von Steckborn in Richtung Mammern TG unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet er bei der Verzweigung zum Spanacker aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 58-Jährigen.

Anschliessend kam das Fahrzeug laut Polizeimitteilung rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Baum.

Trotz Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte verstarb der Schweizer am Unfallort. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

