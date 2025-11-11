  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bühler AR Auto von 80-Jährigem wird von verlorenem Rad getroffen

Dominik Müller

11.11.2025

Am Auto des 80-Jährigen entstand Sachschaden.
Am Auto des 80-Jährigen entstand Sachschaden.
Kapo Appenzell Ausserrhoden

Am Montag hat sich in Bühler AR bei einem Sachentransportanhänger ein Rad gelöst. Ein Auto wurde von diesem getroffen. Verletzt wurde niemand.

Dominik Müller

11.11.2025, 11:28

11.11.2025, 12:41

Kurz vor 15 Uhr fuhr am Montag ein 51-jähriger Mann mit einem Lieferwagen und angehängtem Sachentransportanhänger auf der Teufenerstrasse von Bühler in Richtung Teufen AR. Dabei löste sich ein Rad vom Sachentransportanhänger und geriet in den Gegenverkehr, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt.

Dort kollidierte das Rad demnach mit dem Auto eines 80-jährigen Mannes. Am Auto entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Aus welchem Grund sich das Rad vom Anhänger löste, wird nun durch die Kapo abgeklärt. Ein Zusammenhang mit kurz zuvor durchgeführten Servicearbeiten am Sachentransportanhänger steht im Vordergrund.

Meistgelesen

Armee lehnt günstiges Beschaffungs-Angebot wegen Tippfehler ab
Glarner Pneuhaus ist Konkurs – Kunden kommen nicht mehr an ihre Reifen
Die BBC liegt am Boden – und Trump haut weiter drauf
Gleich zwei Schweizer Matratzen-Traditionsmarken stehen vor dem Aus
Kreuzfahrt-Ausflugschiff sinkt in der Karibik – Kinder an Bord