Die Stadtpolizei Winterthur musste am Dienstag wegen eines tödlichen Autounfalls ausrücken. Symbolbild: Keystone

Am Dienstag hat sich in Winterthur ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 87-jähriger Autofahrer fuhr in eine Laterne.

Ein 87-jähriger Rentner ist am Dienstag in Winterthur frontal mit einer Laterne kollidiert. Der Mann kam dabei ums Leben, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 19 Uhr ging demnach bei der Polizei die Meldung von einem Selbstunfall ein, wobei ein Personenwagen in eine Laterne gefahren sein soll. Die sofort ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf den 87-jährigen Lenker, welcher vom Rettungsdienst notfallmedizinisch betreut und anschliessend ins Spital gebracht wurde. Der Mann starb in der Nacht im Spital.

Der genaue Unfallhergang ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Lenker verlor aus noch ungeklärten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug, es steht jedoch eine medizinische Ursache im Vordergrund.