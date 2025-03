Auto in Mannheim in Menschenmenge gefahren – eine Festnahme

O-Ton Stefan Wilhelm, Sprecher Polizei Mannheim: «Gegen 12:15 kam es hier im Bereich des Mannheimer Paradeplatzes in der Fussgängerzone zu einem grösseren Polizeieinsatz. Aktuell können wir schon bestätigen, dass ein Auto in der Fussgängerzone in eine Menschengruppe gerast ist und hierbei leider eine Person ums Leben kam.»

