Othmarsingen AG Autofahrer flieht vor Kontrolle – Polizei erwischt ihn ohne Führerausweis

Dominik Müller

18.8.2025

Der Aargauer Polizei ist es gelungen, den geflüchteten Autofahrer zu verhaften.
Der Aargauer Polizei ist es gelungen, den geflüchteten Autofahrer zu verhaften.
Symbolbild: Keystone

Während einer Verkehrskontrolle der Regionalpolizei Lenzburg flüchtete ein Automobilist mit seinem Fahrzeug. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Kurze Zeit wurde er erwischt – ohne gültigen Führerausweis.

Redaktion blue News

18.08.2025, 16:14

Am Samstagmorgen führte die Regionalpolizei Lenzburg in Othmarsingen AG eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau ein 26-jähriger Automobilist kontrolliert. Während der Kontrolle habe der Automobilist unvermittelt Gas gegeben und sich mit seinem Fahrzeug aus der Kontrolle entfernt.

Umgehend wurde eine Fahndung mit mehreren Regional- und Kantonspolizeipatrouillen eingeleitet. Kurze Zeit später konnte das entsprechende Fahrzeug auf einem Parkplatz festgestellt werden. Der Lenker befand sich jedoch nicht mehr vor Ort.

Wenige Minuten später gelang es einer Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg den zu Fuss flüchtenden Automobilisten anzuhalten und zu arretieren.

Der Lenker verfügt über keinen gültigen Führerausweis. Dies dürfte auch der Grund für seine Flucht gewesen sein. Die Regionalpolizei Lenzburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

