Autofahrer in Seewen SO prallt in Baum – tot

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem tödlichen Unfall in Seewen SO. Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstagmorgen kam ein Autofahrer bei einem Selbstunfall in Seewen SO ums Leben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Donnerstagmorgen, um rund 6.40 Uhr, war ein Mann mit seinem Auto in Seewen SO, «Gaushard», in Richtung Ziefen unterwegs. Kurz vor der Kantonsgrenze Solothurn/Basel-Landschaft kam das Auto aus derzeit unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen am Strassenrand stehenden Baum.

Das schwer beschädigte Fahrzeug kam schliesslich in einem angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Solothurn führen derzeit Ermittlungen zur Identität des Opfers, zum genauen Unfallhergang sowie zur Ursache des Vorfalls durch.

Die Strasse zwischen Seewen und Ziefen war während mehreren Stunden gesperrt.