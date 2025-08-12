Autofahrer kollidiert frontal mit Lastwagen und stirbt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Unfall in Langenthal BE Autofahrer kollidiert frontal mit Lastwagen und stirbt

Dominik Müller

12.8.2025

Die Kantonspolizei rückte am Dienstag aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls aus.
Die Kantonspolizei rückte am Dienstag aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls aus.
Symbolbild: Keystone

Am Dienstagvormittag hat sich in Langenthal BE ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen.

Dominik Müller

12.08.2025, 16:24

Am Dienstag, kurz nach 11.10 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass es auf der Bern-Zürichstrasse in Langenthal BE zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Autofahrer von Bützberg herkommend in Richtung Roggwil, als er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal kollidierte. Der Autofahrer verstarb trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle.

Es bestehen laut Mitteilung der Polizei konkrete Hinweise auf die Identität. Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist indes noch ausstehend.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während den Unfallarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Langenthal signalisiert. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Meistgelesen

Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys
Dramatische Szenen bei Konzert von Schlagerstar Naschenweng
Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?
Autofahrer kollidiert frontal mit Lastwagen und stirbt