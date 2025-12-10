  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aarau Betrunkener rammt Lampe – Auto landet auf Dach

Dominik Müller

10.12.2025

Der Fahrer wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.
Der Fahrer wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.
Kantonspolizei Aargau

Betrunken und mutmasslich zu schnell verunfallte ein Autofahrer am Dienstagabend in Aarau. Sein Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 32-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen.

Dominik Müller

10.12.2025, 10:32

10.12.2025, 10:34

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Schachenstrasse in Aarau. Von Wöschnau her fuhr der 32-Jährige in einem VW Scirocco in Richtung Stadt. Kurz vor Beginn des Innerortsbereichs verlor er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Er kam demnach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geschwindigkeitssignal. Dann streifte er eine Werbetafel sowie einen Baum und rammte eine Strassenlampe. Schliesslich überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Da der Lenker zunächst im Wrack eingeklemmt schien, rückte die Strassenrettung der Feuerwehr an. In der Folge konnte der Mann aber selbständig aus dem Wagen kriechen. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er Knochenbrüche an einer Hand sowie Schrammen und Prellungen.

Während am Auto Totalschaden entstand, ist auch der sonstige Schaden gemäss Polizei beträchtlich und beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Aargau feststellte, war der Rumäne aus dem Kanton Solothurn deutlich alkoholisiert. Er musste daher im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Weil zudem der Verdacht auf stark übersetzte Geschwindigkeit im Raum steht, führten Spezialisten der Unfalltechnik vertiefte Abklärungen durch.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.

Meistgelesen

SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren
Wo Selenskyj Trump nachgibt – und wo nicht
«Fake News»: Trump vergisst, was er 5 Tage zuvor gesagt hat und beleidigt erneut Reporterin
Michelle Gisin: «Ich hatte in der letzten Saison vor zwei Sachen Angst …»
Parmelin wird klar als Bundespräsident gewählt – Cassis mit tiefem Resultat Vize