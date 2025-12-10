Der Fahrer wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, das Auto erlitt Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Betrunken und mutmasslich zu schnell verunfallte ein Autofahrer am Dienstagabend in Aarau. Sein Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 32-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen.

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Schachenstrasse in Aarau. Von Wöschnau her fuhr der 32-Jährige in einem VW Scirocco in Richtung Stadt. Kurz vor Beginn des Innerortsbereichs verlor er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Er kam demnach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geschwindigkeitssignal. Dann streifte er eine Werbetafel sowie einen Baum und rammte eine Strassenlampe. Schliesslich überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Da der Lenker zunächst im Wrack eingeklemmt schien, rückte die Strassenrettung der Feuerwehr an. In der Folge konnte der Mann aber selbständig aus dem Wagen kriechen. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er Knochenbrüche an einer Hand sowie Schrammen und Prellungen.

Während am Auto Totalschaden entstand, ist auch der sonstige Schaden gemäss Polizei beträchtlich und beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Aargau feststellte, war der Rumäne aus dem Kanton Solothurn deutlich alkoholisiert. Er musste daher im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Weil zudem der Verdacht auf stark übersetzte Geschwindigkeit im Raum steht, führten Spezialisten der Unfalltechnik vertiefte Abklärungen durch.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.