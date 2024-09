Die Schwyzer Kantonspolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Symbolbild: Keystone

In Tuggen SZ ist ein Autolenker mit seinem Fahrzeug über den Fuss eines Jugendlichen gerollt. Nach dem Unfall hat der Unbekannte das Weite gesucht. Die Polizei sucht Zeugen.

dmu Dominik Müller

Am Freitagnachmittag war ein Jugendlicher etwa um 16.40 Uhr in Tuggen SZ, Quellenweg/Obere Lauistrasse zu Fuss unterwegs. Beim Überqueren der Quartierstrasse überrollte ein weisser Personenwagen den linken Fuss des Jugendlichen. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Auto der Marke Nissan handeln. Der unbekannte Personenwagenlenker setzte seine Fahrt fort und verliess das Quartier kurze Zeit später ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Verunfallte begab sich anschliessend in ärztliche Pflege.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Schwyz Zeugen. Personen, welche in diesem Zeitraum im Quartier Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.