3 Autos und ein Töff involviert Autofahrer schläft ein – Massencrash bei Haag SG

Sven Ziegler

21.8.2025

Mehrere Autos und ein Töff waren in den Unfall involviert.
Mehrere Autos und ein Töff waren in den Unfall involviert.
Kapo SG

In Haag SG hat ein junger Lenker am Steuer kurz die Kontrolle verloren. Dabei kam es am Donnerstagmorgen zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Redaktion blue News

21.08.2025, 15:37

21.08.2025, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Haag SG kam es zu einem Unfall mit drei Autos und einem Motorrad.
  • Ein 22-jähriger Fahrer schlief kurz ein und geriet auf die Gegenfahrbahn.
  • Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.
Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen hat sich in Haag im Kanton St. Gallen ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ereignet. Laut Angaben der Kantonspolizei war ein 22-jähriger Autofahrer gegen 6.45 Uhr auf der Salezerstrasse von Salez in Richtung Buchs unterwegs, als er am Steuer kurz einnickte.

Dabei geriet sein Wagen auf Höhe der Säntiserstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit dem Auto eines 25-jährigen Lenkers, der in Richtung Salez unterwegs war. Anschliessend streifte der Wagen das Motorrad eines 49-jährigen Mannes, der hinter dem Auto fuhr. Der Töfffahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Unfallwagen prallte danach noch in ein parkiertes Auto, bevor er zum Stillstand kam. Sowohl der 25-jährige Autofahrer als auch der Motorradfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 22-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Franken.

